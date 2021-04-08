8 Nisan Dünya Romanlar Günü Zonguldak’ta kutlandı

Her yıl Nisan ayının 8'inde kutlanan Dünya Romanlar Günü, Zonguldak'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde SODAM'ın açılışının yapılmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda roman vatandaşlar tarafından Türk Sanat Müziği konseri verildi.

Programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Vali yardımcısı Yıldırım Uçar, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, siyasi partilerin temsilcileri ile kurum ve daire müdürleri katıldı.

"ROMANLARIN YAŞAM KALİTELERİ YÜKSELECEK"

Saygı Duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Recep Civelek yaptığı açılış konuşmasında, "Bu projeyi bugün hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Roman vatandaşlar kendilerini geliştirici ve gelir getirici çalışmalara tabi tutulacaktır. Yaşam kalitelerini yükseltecek faaliyetlerden yararlanmaları sağlanacaktır. Merkezimize kişisel gelişim, çocuk gelişimi, kuran eğitimi, aşçılık gibi birçok alanda hizmet verilmesi planlanmaktadır. Çocuklar eğlenirken, anneleri de eğitimlerden faydalanacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"ATALARIMIZ BİZE SADECE GÖBEK ATMAYI ÖĞRETTİ"

Romanlar Öncü Lideri İsmail Demir de kentte bir ilkin gerçekleştirildiğine vurgu yaparak "Zonguldak'ta ilk kez müzik korosu kurduk. Çeşitli kurslar başlattık. Romanlar göbek atar, takla atar gibi düşünceleri yıktık. Bizim atalarımız bize göbek atmayı öğretti, eğitimi öğretmedi. Hiç kimse sorumluluk almadığı için toplumda hep geri kaldık. Bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Zonguldak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdür vekili Gülizar Yılmaz'da roman vatandaşların sorunlarını çözmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

"ROMAN VATANDAŞLARIMIZIN ÖNERİLERİNE TALİBİZ"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ise, günün önemine dikkat çekerek, "Bugün özel bir gün. Bu özel günde bende sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. 31 Mart 2019'da 'Hep Birlikte Yeni Zonguldak' diyerek bir yola çıktık. Bugün buraya gelmeden SODAM'ın açılışını yaptık. Orada roman vatandaşlarımız adına gerçekten çok mutlu oldum. Bu alanları çoğaltmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Roman vatandaşlarımızın önerilerine talibiz" şeklinde konuştu.

"BİRBİRİMİZİ KUCAKLAYICI DAVRANMAZSAK, TOPLUMSAL BARIŞI SAĞLAYAMAYIZ"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da programda yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlu olsun. Bugün roman vatandaşlarımızın problemlerine bir çözüm arandığı, onlarında toplumun birer bireyleri olduğuna dikkat çektiğimiz bir gün. Özellikle eğitim probleminin, topluma entegrasyonlarının, problemlerinin çözümleri için bir çok eylem planı hazırlandı. Eğitim seviyesinin çok düşük olduğunu görüyoruz, eğitim olmadan bir toplumun gelişmesi mümkün değil. Değişik alanlarda eğitimlerin verilmesi ve desteklenmesi lazım. Toplumun roman vatandaşları kucaklayıcı davranması gerekli, aksi taktirde toplumsal barışı sağlayamayız."

Konuşmaların ardından programa emeği geçenlere plaket takdimi yapılırken, Roman orkestrası Türk Sanat müziği konseri verdi.

Orkestra seslendirdiği şarkılarla salonda bulunanları coşturdu ve unutulmaz anlar yaşattı.