Akıntıya kapılarak hayatını kaybeden çocuk, toprağa verildi

Ağrı'nın Merkez dün akşam saatlerinde evinin önünde oyun oynarken bir anda ortadan kaybolan ve daha sonra Murat Nehri'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Zeynel Abidin Çelik'in cenazesi, dün gece saat 23:00 sularında evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta 100.Yıl Mahallesi Cezaevi Köprüsü yakınlarında Murat Nehri'nde bulunduktan sonra önce Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenaze, bu gün ikindi vaktinde Ağrı merkeze bağlı Kumlugeçit Köy camiine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Zeynel Abidin Çelik'in cenazesi, yakınlarının göz yaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.