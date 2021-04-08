Alanya'da çalınan Tarihi tüfek türbede bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutseydi ve Gedevet yaylalarında yaşanan olayda Mahmutseydi yaylasında bir eve giren kimliği belirsiz kişiler Kazım Çetinkaya'nın (85) dede yadigarı tüfeğini çalmıştı. Aynı tarihlerde toplam 5 eve girerek hırsızlık yapılırken, olayın üzerinden 24 gün geçtikten sonra çalınan tüfek Mahmutseydi Türbesi'nde görevli hoca tarafından bulundu.

Tüfeği bulan görevli hoca mahalle muhtarına haber verdi. Muhtar bulunan tüfeği jandarma ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri çalınan dede yadigarı tüfeği sahibine teslim etti.