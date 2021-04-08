Ankara’dan Derince’ye iki müjde birden

Kocaeli Derince İlçesinde hayata geçireceği projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya giden Başkan Aygün, Derince'ye çifte müjde ile döndü

Kocaeli Derince İlçesinde hayata geçireceği projelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya giden Başkan Aygün, Derince'ye çifte müjde ile döndü. Başkan Aygün'ün girişimleri ile Tahtalı Göleti Doğa Park projesinin protokolü imzalanırken tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında köylerde kurulacak olan tesislerin makinaları için finansman da sağlandı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN DEĞERLENDİRMELER

Bu güne kadar 41 yeni projeyi hızla hayata geçiren Derince Belediyesi, geride kalan iki yıllık süreçte projelerinin % 66'lık kısmını hayata geçirdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yeni projeleri hayata geçirmek amacıyla önceki gün gittiği Ankara'dan 2 müjdeli haber ile döndü. Ankara'da ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında TBMM'de gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Başkan Aygün, yerel ve ulusal gündeme dair önemli açıklamaların yapıldığı toplantıyı takip etti. Gazi Meclis'teki AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Başkan Aygün, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya geldi.

DOĞA PARK PROJESİNDE PROTOKOL İMZALANDI

Tahtalı Göleti Doğa Park projesi ile ilgili Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdinde yaptığı girişimler olumlu sonuç veren Başkan Aygün, Derince'ye müjde niteliğindeki ilk haberi buradan verdi. Başkent ziyaretinde Tahtalı Göleti Doğa Park projesinin protokolünü imzaladıklarını belirten Başkan Aygün yaptığı açıklamada, "Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'i ziyaretimizde Tahtalı Göleti Doğa Park projemizle ilgili protokol imzaladık. Doğa Park projemizi hayata geçireceğimiz Tahtalı Göleti çevresine inşa edeceğimiz gençlik kamp alanları, karavan park, günü birlik tesisler, rekreasyon alanları, kano alanı tesisleri, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile bölgemizi cazibe merkezi haline getireceğiz. Önümüzdeki günlerde yapımına başlayacak olduğumuz projemiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.

BAKAN VARANK'TAN TARIMSAL KALKINMAYA DESTEK

Başkan Aygün, Tahtalı Göleti Doğa Park projesinin protokolünü imzaladıktan sonra bir başka önemli çalışması olan tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında temaslar gerçekleştirdi. Beraberinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret eden Başkan Aygün, geçtiğimiz yıl aspir bitkisi yetiştiriciliği ile birlikte startını verdikleri tarımsal kalınma projesinin detaylarını aktardı. İshakçılar'da kurulacak Mısır Kurutma Tesisi, Süt Pastörizasyon Tesisi ve Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile ilgili Bakan Varank'a bilgiler veren Başkan Aygün, Taşköprü Aspir Yağı takdim etmeyi de ihmal etmedi. Bakan Varank da tarıma yönelik gerçekleştirdiği örnek proje dolayısıyla Başkan Aygün'ü tebrik etti. Başkan Aygün, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Derincelilere bir müjde daha vererek "Tarımsal kalkınma projemiz kapsamında İshakçılar'da kuracağımız tesislerimize makinalarla ilgili finansman desteği sağlayacak olan Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.