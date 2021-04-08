Anneler Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanacak? 2021 Anneler Günü tarihi ve tarihçesi!

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan Anneler Günü ne zaman sorusunun yanıtı, Mayıs ayına az bir zaman kala sorgulanıyor. Bu özel gün için plan yapmak isteyenler koronavirüs tedbirleri kapsamında hareket edecek olup öte yandan annelerine hediyeler almak için önerileri takip edenler, onları mutlu etmek için organizasyon düzenlemek isteyenler ile onları ziyaret etmek gibi pek çok şey yapılacak. Bu önemli gün için kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan; bu yıl Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte Anneler günü tarihçesi ve tarihi!
Dünyada Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanırken ülkemizde Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü kutlanmaktadır. Bu bakımdan; bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs 2021 tarihinde kutlanacak.
İşte Anneler Günü tarihçesi ve bilgiler!
ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ
Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.
Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.
Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.
Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.