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Giriş Tarihi: 8.4.2021 13:57 Son Güncelleme: 8.4.2021 13:58

'da parkta tekmeli sopalı kavga

İHA
Antalya'da parkta tekmeli sopalı kavga

’da 3 kişinin bir parkta çelme takarak yere düşürdükleri kişiyi tekme ve sopa ile darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle aralarında kavga çıkan 3 kişi, bir kişiyi çelme takarak yere düşürüp saldırmaya başladı.

Yere yatırılan kişi 3 kişinin tekmeli ve sopalı saldırısına uğradı. Sırtına, yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan genç, kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavgayı ayırmak isteyenlere, saldırgan gençlerin yanındakiler müsaade etmedi. 3 kişinin, yere yatırdıkları genci darp ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüyü çeken kişi tepkisini, "Ne yapıyorsunuz hey, kırbaçla mı dövüyor, vuruyor" diyerek dile getirdi.

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Antalya'da parkta tekmeli sopalı kavga
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