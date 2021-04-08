Antalya'da parkta tekmeli sopalı kavga

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle aralarında kavga çıkan 3 kişi, bir kişiyi çelme takarak yere düşürüp saldırmaya başladı.
Yere yatırılan kişi 3 kişinin tekmeli ve sopalı saldırısına uğradı. Sırtına, yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan genç, kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavgayı ayırmak isteyenlere, saldırgan gençlerin yanındakiler müsaade etmedi. 3 kişinin, yere yatırdıkları genci darp ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüyü çeken kişi tepkisini, "Ne yapıyorsunuz hey, kırbaçla mı dövüyor, vuruyor" diyerek dile getirdi.