Ataşehir’deki feci kazada flaş gelişme! Kamyonet sürücüsü tutuklandı

Ataşehir Kayışdağı'nda 6 Nisan 2021 tarihinde gece saatlerinde Tülin Uğurlu, yolun karşısına geçmek istedi. O sırada yoldaki kamyonetin çarpması sonucu Tülin Uğurlu, feci şekilde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan şüpheli, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

'ÇARPTIĞIMI FARK ETMEDİM'

Şüpheli H.B. mahkemedeki sorgusunda, 'Ben hale gidiyordum. Aracın maktule çarptığını fark etmedim. Hale gittikten sonra aracın farının kırık olduğunu gördüm. Oradan mal aldım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.' diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi şüphelinin üzerine atılı 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, tanık olarak dinlenen şahsın aracı kullanan şüphelinin maktule çarptıktan sonra olay yerinden hızını kesmeden kaçtığını, kendisine selektör yapmasına rağmen durmadığını beyan ettiğini göz önünde bulundurarak şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.