Ayağı tuvalete sıkıştı itfaiye ekipleri kurtardı

İstanbul Esenyurt'ta evinin banyosunda oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki Muhammed, dengesini kaybederek tuvaletin üzerine düştü. Ayağı tuvalet deliğine sıkılan minik Muhammed'i olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay İstanbul'un Esenyurt'un Piri Reis Mahallesi'ne bağlı Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre banyoda oyun oynayan bir buçuk yaşındaki Muhammed, dengesini kaybederek tuvaletin üzerine düştü. Minik Muhammed'in ayağı tuvalet deliğine sıkıştı. Çocuğunun ağlama seslerini duyan anne, Muhammed'in ayağını sıkıştığı yerden kurtarmak istese de başarılı olamadı. Annenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 5 dakikalık çalışmaların ardından minik Muhammed'in ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Talihsiz çocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.