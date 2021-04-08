Baba ve oğlu komşu tarafından öldürülmüştü! Muğla Başsavcısı'ndan flaş açıklama!

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy'de iki komşu arasında meydana gelen kavgada baba ve oğlu öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, feci olay sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2017 yılı Eylül ayının ilk haftasında yaşadığı büyük yangın felaketiyle tanınan ve pek çok evin yandığı Muğla Zeytinköy'de aynı binada altlı üstü yaşayan iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet oluştu.

Kavgalı olan komşular arasında sabah saatlerinde çıkan kavgada Erol Atmaca (55) ile oğlu Emre Yiğit Atmaca (29) komşusu tarafından öldürüldü. Çevre sakinlerince yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi gönderildi.



Cinayeti işlediği tespit edilen M.D isimli şahıs, kayıplara karıştı.

BAŞSAVCI'DAN AÇIKLAMA



Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Menteşe İlçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen Mevkii'nde meydana gelen cinayet hakkında açıklama yaptı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, olay ile ilgili yaptığı açıklamada, "08.04.2021 günü ilimiz Yerkesik Beldesi Zeytinköy Gökçebelen mevkiinde komşu olan taraflar arasında çıkan tartışma sonucunda M.D. isimli sahsın, baba ve oğul olan E.A ve E.Y.A. isimli kişileri av tüfeği ile vurmak suretiyle öldürdüğü ve olayın ardından firar ettiği tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce failin yerinin tespitine ve yakalanmasına çalışılmaktadır. söz konusu olay Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca titizlikte soruşturulmaktadır" ifadelerini kullandı