Babasını ziyarete gitti kıskıvrak yakalandı

Antalya'da 2008 yılında "Kasten Öldürme" olayı nedeniyle hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli V.E. yaşadığı Antalya'dan Diyarbakır'ın Sur İlçesi, Özekli Mahallesindeki hasta babasını ziyaret edeceği öğrenildi.

Diyarbakır İl Jandarma ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri V.E,'bin yakalanması için operasyon başlattı. Jandarma ekipleri yapılan titiz çalışmalar sonucunda; yaklaşık 13 yılı aşkın süredir firari olarak aranan V.E.'yi Sur ilçesi Özekli mahallesinde babasına ait evde kıskıvrak yakaladı. Mahkemeye çıkarılan V.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.