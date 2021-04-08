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Giriş Tarihi: 8.4.2021 09:27

Babasını ziyarete gitti kıskıvrak yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Babasını ziyarete gitti kıskıvrak yakalandı

’da kasten adam öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.E., hasta babasını ziyarete geldiği Diyarbakır’da Jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'da 2008 yılında "Kasten Öldürme" olayı nedeniyle hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli V.E. yaşadığı Antalya'dan Diyarbakır'ın Sur İlçesi, Özekli Mahallesindeki hasta babasını ziyaret edeceği öğrenildi.

Diyarbakır İl Jandarma ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri V.E,'bin yakalanması için operasyon başlattı. Jandarma ekipleri yapılan titiz çalışmalar sonucunda; yaklaşık 13 yılı aşkın süredir firari olarak aranan V.E.'yi Sur ilçesi Özekli mahallesinde babasına ait evde kıskıvrak yakaladı. Mahkemeye çıkarılan V.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Babasını ziyarete gitti kıskıvrak yakalandı
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