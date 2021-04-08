Balkonlu evinde artık çok mutlu

Elazığ'da yaşayan Sis ailesinin 7 yaşındaki çocukları Taha, beynindeki tümör nedeniyle sol gözünde görme yetisini kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavisine 1.5 yıldır İstanbul'da devam edilen 7 yaşındaki Taha Sis'in beynindeki tümörde küçülme sağlandı. İyileşme umudu gün geçtikçe artan Taha'nın balkonlu bir evde oturma hayali de Elazığ Valiliği'nce gerçekleştirildi.Daha önce bodrum kat bir dairede yaşayan Taha ve ailesi, Elazığ Valiliği ve Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları Komisyonu'nun girişimleri ile Bizmişen mahallesinde yeni bir daireye yerleştirildi, evin eşyaları yenilendi. Her ay 15 gün tedavi için İstanbul'a giden Taha, tedavi süreci tamamlandıktan sonra yeni evine gelerek balkonda oyuncaklarıyla oynuyor, keyifli zaman geçiriyor. Taha'nın annesi Azine Sis, çocuğunun beyninde ve göz sinirinde tümör olduğunu, yaklaşık 1.5 yıldır tedavi süreci geçirdiklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Taha'nın tedavisini üstlendiğini, maddi ve manevi hep yanlarında olduğunu ifade eden Azine Sis, "Tedavi için İstanbul'a gidiş, geliş yapıyoruz. Ayın 15 günü İstanbul'da, 15 günü buradayız. Kemoterapi alıyor. Bizim Allah'tan başka kimsemiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız elimizden tuttu. Maddi, manevi hep yanımızdaydı. Devletimizin desteğini hep yanımızda hissettik. Orada bizi yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar aradılar, sordular" dedi.Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve ELSAD Kadın Kolları Komisyonu'nun girişimleri ile Taha'nın hayali olan balkonlu yeni eve taşındıklarını ifade eden Azine Sis, "Taha'nın en büyük isteklerinden biri balkonlu ve yeni bir eve taşınmaktı. Daha önce bodrum katta oturuyorduk. Taha'nın sağlığı için pek elverişli bir ortam değildi. Sağ olsun Sayın Valimiz Taha'nın yeni ev isteğine duyarsız kalmadı. Çok destek oldu. Bizi yeni ve balkonlu bir eve getirdi. Taha bu evde çok mutlu. Onun morale, motivasyona ihtiyacı var. Eşi Ayşe hanım olsun, kendisi olsun, bir validen çok bir baba gibi hep yanımızda durdu. Eşyalar yenilendi. Taha'nın odası baştan aşağı yenilendi. Yatağı, dolabı, sallanan beşiği çok istiyordu, alındı" diye konuştu.Taha, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vali amcasına teşekkür ederek, "Eski evimizde balkon yoktu. Burada balkon da var. Annem halı serdi. Orada oyun oynuyorum. Balkonum çok güzel. Yeni yatağım geldi, beşiğim geldi. Üstüne balon astık. Çok mutluyum. Tayyip dedeme, Vali amcama çok teşekkür ederim" dedi.