Başkan Memduh Büyükkılıç da koronaya yakalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkan Büyükkılıç, evinde karantinaya alındı. Kendisi de doktor olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, koronavirüse yakalandı. Ankara'da gerçekleştirilecek olan Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına gitmeden önce koronavirüs testi yaptıran Başkan Büyükkılıç'ın Kovid testinin pozitif olduğu açıklandı. Testin açıklanmasının ardından Büyükkılıç, evinde kendisini karantinaya aldı. Tedavisine evinde devam edilen Büyükkılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.