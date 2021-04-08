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Giriş Tarihi: 8.4.2021 10:25

’da aranan iki şahıs yakalandı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da aranan iki şahıs yakalandı

’da silahlı yağma ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs polis tarafından yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Polis, Körik Mahallesinde R.S.'yi durdurup UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) sorgusu yaptı. Yapılan sorguda R.S.'nin "Silahlı yağma" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplamda 3 dosyadan 20 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde ise durdurulan M.S.'nin UYAP sorgusunda "Silahlı yağma" ve "Hırsızlık" suçlarından toplamda 4 dosyadan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan R.S. ve M.S. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Batman’da aranan iki şahıs yakalandı
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