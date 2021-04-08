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Giriş Tarihi: 8.4.2021 17:35 Son Güncelleme: 8.4.2021 17:50

’taki çatışmada 8 gözaltı! Kiracı kavgasının arkasında “” detayı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş’taki çatışmada 8 gözaltı! Kiracı kavgasının arkasında “Palalı Sabri” detayı

'ta bir mekanın işletmecisi ile kiracı arasında çıkan silahlı çatışma ile ilgili 4’ü yaralı 8 kişi gözaltına alındı. ekiplerince gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri devam ediyor. Hastanede tedavi altında olan yaralılardan Mehmet Emin Ç. (25)’nin olarak bilinen ’nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde işletmeci ile kiracı arasında çıkan silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Silahlı çatışmanın, kamuoyunda 'Palalı' diye bilinen Sabri Çelebi'nin adamları ile kiracı arasında yaşandığı öğrenildi. Siyah bir araç ile işletmenin önüne gelen silahlı grup, kapıda bekleyenlerin üzerine kurşun yağdırdı. Kapıdakilerin de karşılık vermesiyle cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı. Bir süre çatışan grup üyeleri geldikleri araç ile Kuruçeşme istikametine gitti. İşletmenin önünde bir kişi yaralanırken, araçta bulunanlardan da üç kişi yaralandı.



Yaşanan çatışmanın ardından polis ekiplerince 4 kişi gözaltına alındı 4 kişi de hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliğinde işlemleri devam eden şüpheliler Veysel K. (28), Remzi Ö. (32) Fatih N. (26) ve Volkan D. (37) 'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Diğer gruptan da yaralıların hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Hastanede bulunanlar arasında Palalı Sabri'nin kardeşi Mehmet Emin Ç. ve Emre A. Hekim Y. ve Mikail A'nın olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş’taki çatışmada 8 gözaltı! Kiracı kavgasının arkasında “Palalı Sabri” detayı
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