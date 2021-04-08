Beşiktaş’taki çatışmada 8 gözaltı! Kiracı kavgasının arkasında “Palalı Sabri” detayı

Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde işletmeci ile kiracı arasında çıkan silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı.
Silahlı çatışmanın, kamuoyunda 'Palalı' diye bilinen Sabri Çelebi'nin adamları ile kiracı arasında yaşandığı öğrenildi. Siyah bir araç ile işletmenin önüne gelen silahlı grup, kapıda bekleyenlerin üzerine kurşun yağdırdı. Kapıdakilerin de karşılık vermesiyle cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı. Bir süre çatışan grup üyeleri geldikleri araç ile Kuruçeşme istikametine gitti. İşletmenin önünde bir kişi yaralanırken, araçta bulunanlardan da üç kişi yaralandı.
Yaşanan çatışmanın ardından polis ekiplerince 4 kişi gözaltına alındı 4 kişi de hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliğinde işlemleri devam eden şüpheliler Veysel K. (28), Remzi Ö. (32) Fatih N. (26) ve Volkan D. (37) 'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Diğer gruptan da yaralıların hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Hastanede bulunanlar arasında Palalı Sabri'nin kardeşi Mehmet Emin Ç. ve Emre A. Hekim Y. ve Mikail A'nın olduğu öğrenildi.