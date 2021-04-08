Beyoğlu’nda korkutan yangın

Korkutan yangın dün saat 15.20 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Demirbaş Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatı katından yükselen alevleri ve dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

ALEVLERİN ARASINDAN PATLAMA SESİ DUYULDU

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sıralmarda alevlerin arasından küçük çaplı patlama sesi duyuldu. İtfaiye ekipleri yeni patlamaya karşı yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldılar. Yangında alevle birlikte dumanın etkili olması nedeniyle yangına müdahalede bulunan bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangını daha fazla büyümeden ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı.



Yangın sırasında evde bir kişinin kaldığı uyarısı üzerine vatandaşlar ve itaiye ekipleri tarafından Abdullah Ü. isimli vatandaş dumanlar arasından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen iki kişi ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye gönderildi.

Yangından sonra binadan çıkan vatandaşlar yangının elektrik sobasından çıktığını alevlerin yükselmesi ile panikle kendilerini dışarı attıklarını kaydettiler.