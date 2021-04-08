“Biriniz bin olsun”

Gaziantepli iki hayırsever işadamı Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 15 bin adet 250'şer liralık hediye çeki bağışladı. Hediye çekleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla sahiplerine ulaştırılacak.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının sahipleri Ercan Göğüş ve Mehmet Yasav, Ramazan öncesi yoksullara yardım amacıyla Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan Gönül Seferberliği kampanyasına 15 bin adet 250'şer liralık alışveriş çeki ile katıldı. Önceki yıl 40 bin 500 çocuğa ayakkabı hediye eden, aynı yardım kampanyasına geçen yıl da 1 milyon lira bağışlayan hayırseverler geçtiğimiz Ocak ayında da 32 derslikli bir okul yaptırmak için Gaziantep Valiliği ile protokol imzalamıştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gönül Seferberliği kampanyamıza her biri 250 TL değerinde 15 bin adet alışveriş çeki ile destek veren hayırseverlerimiz Ercan Göğüş ve Mehmet Yasav'a çok teşekkür ederim. Rabbim birinizi bin etsin" dedi.

Gaziantep Valiliği Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak amacıyla Gönül Seferberliği kampanyası adı altında ayni ve nakdi yardımların kabulüne başlandığını duyurmuştu. Gaziantep Valiliği tarafından kampanya için açılan web sitesinde yapılan açıklamada, "Hayırseverlik kültürünün yoğun bir şekilde yaşandığı Gaziantep'te Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte pandemi nedeniyle zor zamanlar geçiren vatandaşlarımız da dahil olmak üzere yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla Valiliğimiz tarafından organize edilen Gönül Seferberliği Kampanyası dahilinde ayni ve nakdi yardım bağışı kabul edilmeye başlanmıştır" denildi.

ALT LİMİT 250, ÜST LİMİT SINIRSIZ

Kampanya kapsamında toplanan bağışların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, kampanyaya katılmak isteyen hayırseverlerin bir koli bedeli için vakıf hesabına 250 TL para yatırmak suretiyle ya da Valilik ile irtibata geçerek ayni yardımla kampanyaya dahil olabilecekleri bildirildi.

GEÇEN YIL 150 BİN PAKET DAĞITILDI

Geçen yıl pandemi nedeniyle sıkıntıya düşen vatandaşlar için başlatılan kampanyaya kurumlar, şirketler ve hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan bağışlarla alınan 150 bin gıda kolisi vatandaşlara dağıtılmıştı. Geçen yıl yapılan bağışlarda Büyükşehir Belediyesi 50 bin, Şahinbey Belediyesi 35 bin, Şehitkamil Belediyesi 25 bin paket ile ilk sırada yer alırken SANKO Holding de 21 bin paket ile sanayiciler arasında başta yer almıştı.