Burhaniye’de 1 mahalle, karantinaya alındı

Burhaniye merkeze 6 kilometre uzaklıktaki kırsal Börezli Mahallesi'nde 11 pozitif vakanın 35'e yükselmesinin ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında toplandı.







Vaka sayısındaki artışın ve yayılımın önünü kesebilmek için mahallede 10 gün karantina uygulanmasına karar verildi. Mahalle sınırlarında bulunan Burhaniye T Tipi Cezaevi ile pozitif veya temaslı olmayıp, zorunlu tarımsal faaliyetlerini sürdürmesi gereken kişilerin karantina kapsamı dışında tutulması kararlaştırıldı. Jandarma, mahallenin giriş- çıkışlarında tedbir alırken, yollara barikatlar kuruldu.







Ayrıca mahallede anonslarla halk tedbirler konusunda uyarıldı.