Bursa Şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Afrin bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen havanlı saldırı sonucu Şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın naaşı, Gaziantep Havalimanında düzenlenen törenin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderildi. Yenişehir Havalimanına gelen Şehidin Naaşı törenle alınarak baba evine getirildi.

ANNESİ AĞITLAR YAKTI EŞİ AYAKTA DURAMADI

Eşinin Şehit olduğu haberini Balıkesir'deki babasının evinde öğrenen ve hemen İnegöl'e gelen acılı eş Gülşah Çakır, eşinin Türk Bayrağına sarılı tabutunu görünce baygınlık geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken Gülşah Çakır'ı yakınları teselli etti. Baba Hasan Çakır başsağlığı ve taziyeleri kabul ederken, Anne Saniye Çakır ise, oğlunun silah arkadaşlarına, "Oğlum nasıl şehit düştü" diyerek ağladı ve ağıtlar yaktı. Baba evinin önünde okunan duaların ve helallik istenmesinin ardından Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır, OSB camiinde kılınan cenaze namazının ardından İnegöl Şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

BAKAN SOYLU TAZİYEYE GELDİ

Şehit cenazesine katılmak için programlarını iptal eden İçişleri Bakanı Süleymen Soylu, hava muhalefeti nedeniyle cenaze törenine yetişemedi ancak programı iptal etmedi ve acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.