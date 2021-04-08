Bursa'da akılalmaz soygun! Kredi kartı ile...



Olaydan sonra polise giderek şikayetçi olan Ahmet Hasan kadın hırsızlara seslenip "Çalınan para ve altınlar bana ait değil. Yetim hakkı var. Yetim kardeşlerime ev alacaktım. Yaklaşık 21 bin dolar para ve altın olan çantayı alıp gittiler. Toplam 200 bin lira ediyor. Kimliklerimizin ve pasaportlarımızın olduğu çanta çalındı. Öğlen saat 14:40 civarında girmişler. Olay 10 dakika sürmemiş. Hırsızlar girmişler ve çıkmışlar. Akşam işten geldiğim esnada dolabımın yanına gittiğimde bütün eşyalar yere düşmüş. Saat ve bileziğin yerde olduğunu görünce anladım. Akşam saat 7 gibi. Hemen polisi arayıp durumu anlattım. Gelip parmak izi aldılar. Ertesi gün ise çevredeki güvenlik kameralarını incelediler. 3 kadın nasıl girdi, nasıl çıktılar, izleyip görüntüleri aldılar. Kapıyı nasıl açmışlar ben de anlamadım. Polislerden biri kartla diyor, diğeri cihaz varmış, öyle açmışlar diyor" dedi.