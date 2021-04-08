Büyükşehir yanlışta ısrar etti… Esnaf 'Yeter' dedi!

İzmir Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre yeni ihalenin açık artırma yöntemi ile 28 Nisan'da gerçekleştirileceği belirtildi. İdare mahkemesinin 'UKOME'nin böyle bir ihale yapma yetkisi yok' kararının ardından bu sefer 400 adet S plaka ihalesinin belediye encümenince gerçekleştirilmesi öngörüldü.

Pandemi nedeniyle zaten zor günler geçiren 7 bin S plakalı araç sahibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden 400 adet S plaka ihalesine çıkma kararı alması ile büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, okulların kapalı olması nedeniyle servisçi esnafının evine ekmek götüremediğini, işsizlikten adeta kırıldığını söyledi.

"Araçların altında ot bitti." diyen Bostancı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile encümen üyelerine; "Piyasalar normale dönene kadar bu ihaleyi erteleyin." çağrısında bulundu.

BU ISRAR NİYE?

Başkan Soyer'in 400 adet S plaka ihalesi konusundaki ısrarına bir anlam veremediğini belirten Bostancı; "Sayın Başkanın bürokratları tarafından yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. İzmir'de kesinlikle böyle bir ihtiyaç söz konusu değil. Sayın Soyer'in iyi niyet ve adalet çerçevesinde konuyu tekrar değerlendireceğine inanıyorum. Kendisinden odamıza kayıtlı 7 bin servisçi esnafı adına 400 adet S plaka ihalesini, piyasalar normale dönene kadar ertelemesini talep ediyorum." diye konuştu.

İHTİYAÇ YOK

İzmir'de kesinlikle yeni S plakaya ihtiyaç olmadığını hatırlatan Bostancı; "Zaten okullar kapalı olduğu için servisçi esnafı 11 aydır iş yapamıyor. Pandemi nedeniyle sadece biz değil bütün esnaf zor durumda. Her şey yolunda giderse 'Belki 2021 – 2022 Eylül döneminde okullar normale döner, çalışmaya başlarız.' diye düşünüyoruz. Dolayısı ile bu süre de dikkate alındığında araçlarımız 1.5 sene gibi bir süre yatmış olacak. İş yapamamaktan ötürü araçların altında resmen ot bitti. Sayın Başkanın bu ısrarını anlamış değiliz. Bu konuya ilişkin belediye tarafından bize bildirilmiş bir talep de söz konusu değil. Eğer ihtiyaç varsa odamıza bildirilmesi halinde biz bu ihtiyacı seve seve karşılarız." dedi.

EVLERİNE EKMEK GÖTÜREMİYORLAR

Odaya kayıtlı 7 bin servisçi esnafı bulunduğunu belirten Bostancı; "Bu insanlar pandemi nedeniyle zaten evlerine ekmek dahi götüremeyecek bir duruma geldiler. Tüm bunlar yetmezmiş gibi belediyenin tekrar 400 adet yeni S plaka ihalesine çıkma kararı alması gerçekten üzüntü verici." ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer ile encümen üyelerinden konuyu tekrar değerlendirmeleri talebinde bulunan Bostancı; "Sağlık bilim kurullarının açıkladığı, bizimde yıllardır söylediğimiz gibi eğer kademeli saat uygulamasına geçilirse bu hem sağlık hem de çevre kirliliği açısından büyük fayda sağlayacaktır. Böylece servisçi esnafımız da gün içinde ikinci bir iş yapma olanağına sahip olacaktır. Bu konuda Sayın Başkanın katkılarını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.