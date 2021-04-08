ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? ÇAYKUR kura sonuçları bekleniyor!

Rize, Trabzon, Artvin, Giresun illerinde istihdam etmek üzere yapılacak olan mevsimlik işçi alımlarıyla başvurular sona erdi. ÇAYKUR işçi alımı sonuçları için merak dolu bekleyiş sürerken 22 Mart Pazartesi günü başlayan süreçte binlerce kişi İŞKUR üzerinden iş başvurularını gerçekleştirdi. 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi kadrosuna gerçekleştirilecek olan alımlarla ilgili olarak "ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte ÇAYKUR personel alımı sonuçları için geri sayım başladı…

ÇAYKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yayınlanan ilana göre; 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi alımının gerçekleşeceği bildirilmişti. Bu noktada başvuruların ardından şimdi ise gözler ÇAYKUR kura sonuçlarına çevrildi.