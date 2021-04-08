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Giriş Tarihi: 8.4.2021 15:05

Cep telefonu çalan 2 kadın yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Cep telefonu çalan 2 kadın yakalandı

Arnavutköy’de cep telefonu satan iş yerinden hırsızlık yapan iki kadın gözaltına alındı. Çalışmalar sürerken şüphe üzerine durdurularak yakalan 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin işyeri sahibini oyaladığı diğerinin ise hızla cep telefonunu çaldığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "İşyerinden Hırsızlık" konusu ile ilgili Arnavutköy ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; denetimler sırasında durumundan şüphelenilerek polis ekiplerince durdurulan Ç.M. ve C.M. isimli şahısların yapılan sorgulamasında "Hırsızlık" suçlarından aranıyor oldukları tespit edildi.

Yakalanan şahıslarla ilgili geriye dönük olarak yapılan çalışmalarda, Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir işyerinden telefon çalmak suretiyle "Hırsızlık" olayını gerçekleştiren şahıslar olduğu kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde tespit edildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanan 2 kadın şüpheli hırsızlık suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cep telefonu çalan 2 kadın yakalandı
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