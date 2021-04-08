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Giriş Tarihi: 8.4.2021 15:11 Son Güncelleme: 8.4.2021 15:24

Çocuğunun çığlığına koştu... Ekipler küçük Muhammed için seferber oldu!

DHA
Çocuğunun çığlığına koştu... Ekipler küçük Muhammed için seferber oldu!

Esenyurt’ta, 1 buçuk yaşındaki çocuklarının tuvaletten gelen çığlığına koşan anne, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Tuvalet deliğine ayağı sıkışan ve gözyaşlarına boğulan Muhammed, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şoke eden olay, saat 14.30 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki 5 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın son katında yaşayan bir buçuk yaşındaki Muhammed, ayağını tuvalet deliğine sıkıştırdı.

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Çocuğun ağlama seslerini duyan annesi ise durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 5 dakikalık çalışma sonucunda küçük çocuğun ayağını, sıkıştığı tuvalet deliğinden kurtardı.

Küçük çocuk kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Küçük Muhammed'in komşusu, "Ayağı tuvaletin deliğine sıkıştı. Durumu iyi. Çocuk işte yaramazlık yapmış" dedi.

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Çocuğunun çığlığına koştu... Ekipler küçük Muhammed için seferber oldu!
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