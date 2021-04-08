Çocuğunun çığlığına koştu... Ekipler küçük Muhammed için seferber oldu!

Şoke eden olay, saat 14.30 sıralarında Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki 5 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın son katında yaşayan bir buçuk yaşındaki Muhammed, ayağını tuvalet deliğine sıkıştırdı.