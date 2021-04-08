Cuma Hutbesi 9 Nisan 2021: Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir?

Cuma Hutbesi 9 Nisan 2021 tarihli olarak Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden okumaya sunuldu. İçerisinde gündelik yaşam ve dini konularla ilgili pek çok bilgi ve öğüt bulunan diyanet hutbesinin bu hafta işlediği konuyu öğrenmek isteyenler Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusuna yanıt arıyor.

CUMA HUTBESİ 9 NİSAN 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 9 Nisan Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu ve diğer tüm detaylar şöyle;