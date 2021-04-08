Son dakika: Dedenin tırnaklarında çıkan DNA örnekleri katil torunu ele verdi

TIRNAKLARINDAKİ DNA KATİL TORUNU ELE VERDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen detayla otopsi raporunda ise Ahmet Kahraman'ın tırnak aralarında boğuşma sırasında olduğu değerlendirilen torununa ait DNA örneklerine rastlandı. Bunun üzerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı torunu kent merkezinde çalıştığı iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİR BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Mustafa Kahraman, emniyetteki ifadesinde dedesini öldürdüğünü itiraf ederek şunları söyledi: 'Babaannem hastanede yatıyordu. Durumunu öğrenmek için dedemin yanına gittim. Dedem evden neden ayrıldığımı sordu. Ben de kendisine sahip çıkmadığını ve kendisinin hatalarından dolayı evden ayrıldığımı söyledim. Bunun üzerine dedem bana küfür etti. Sinirlenip dedemi ittirdim. Dedem yere düştü. Yerde de küfürler etmeye devam edince kendimi tutamayıp dedemi ellerimle boğarak öldürdüm' dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Kahraman, çıkarıldığı mahkemece 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.