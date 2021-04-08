Son dakika: Dilara Kandak davasında flaş karar! İstinaftan beraat çıktı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra ormanlık alanda 4 Mart 2018 tarihinde cesedi bulunan Dilara Kandak'ın (23) cinayetinde yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski eşi Ahmet Yorulmaz (26), dosyanın istinafa taşınmasının ardından yeniden yargılandı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde tüm suçlardan beraat etti. Türkiye'nin aylarca konuştuğu dava son buldu.
40 GÜN SONRA BULUNMUŞTU
Kortile ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın, kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart 2018 günü tarlada cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan genç kadının cesedinin çıplak, elleri, kolları ve ayaklarının iple bağlı olduğu belirlendi. Yapılan otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu ortaya çıktı. İkinci kez evlenen ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz tutuklandı.
YEREL MAHKEME CEZA VERDİ
Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanık Ahmet Yorulmuz 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıl hapse mahkum oldu. Mahkeme heyeti cezada indirime gitmedi. Sanık avukatı Nihan Kanat, müvekkilinin bu olayda suçu olmadığını haksız yere ceza aldığını belirterek kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.
BERAAT İSTEDİ
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde 4'üncü duruşması görülen davada karar verildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın maktule yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiğine ve bu suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme suçunu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli kesin, objektif, her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmadığını belirtti. Savcı mütalaasının devamında, "İlk derece mahkemesi hükümlerinin bu yönüyle hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu dosya kapsamında anlaşılmakla, sanık hakkında verilen hükümlerin kaldırılmasına ve sanığın beraatına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" denildi.
TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ
Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı.
Mahkeme, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını kaldırarak, sanığın beraatına hükmetti. Avukatı Nihan Kanat duruşma sonrası yaptığı açıklamada, başından beri müvekkilinin suçsuz olduğunu bildiğini ve adaletin tecelli ettiğini söyledi.