Son dakika: Dilara Kandak davasında flaş karar! İstinaftan beraat çıktı

YEREL MAHKEME CEZA VERDİ

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanık Ahmet Yorulmuz 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıl hapse mahkum oldu. Mahkeme heyeti cezada indirime gitmedi. Sanık avukatı Nihan Kanat, müvekkilinin bu olayda suçu olmadığını haksız yere ceza aldığını belirterek kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

BERAAT İSTEDİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde 4'üncü duruşması görülen davada karar verildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın maktule yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiğine ve bu suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme suçunu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli kesin, objektif, her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmadığını belirtti. Savcı mütalaasının devamında, "İlk derece mahkemesi hükümlerinin bu yönüyle hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu dosya kapsamında anlaşılmakla, sanık hakkında verilen hükümlerin kaldırılmasına ve sanığın beraatına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" denildi.