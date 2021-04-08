Dünya Romanlar günü İstanbul'da da etkinliklerle kutlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Romanları ziyaret ederek günlerini kutladı. Yerlikaya Roman vatandaşların ve çocuklarının geleceği için birlikte çalıştıklarını söyledi.



Dünya Romanlar Günü nedeniyle İstanbul'da yaşayan Roman vatandaşlar tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Dünya Romanlar Günü nedeniyle Romanların yoğun yaşadığı mahalleyi ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Roman vatandaşların Türkiye'nin bir mozaiği olduğunu Roman vatandaşların çocuklarının ve ailelerinin eğitim istihdam ve barınma ve sağlık alanlarında hizmet almaları için birlikte çalışma yaptıklarını kaydetti.



Vali Yerlikaya Sosyal Medya hesabından ziyaret ettiği çocuklarla birlikte sohbet ederek hediyeler verip dünya romanlar gününü kutladığını açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "İstanbul'umuzda Roman çocuklarımızın ve ailelerinin geleceği için eğitim, istihdam, barınma ve sağlık alanlarında sonuç odaklı olarak birlikte çalışıyoruz. Roman vatandaşlarımızın 8 Nisan Dünya Romanlar günü kutlu olsun" dedi.

Dünya Romanlar Günü münasebetiyle Pendik Merkez Gazi Paşa Caddesi'nde bulunan Kuşlu Park'ta Dört yetişkin, dört çocuk roman vatandaşı kendi kültürlerini yansıtan şarkıları ve çocukların dans gösterisi sundular. Etkinlik sonrasında vatandaşlara karanfil dağıtılar.