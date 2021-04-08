Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen genç kız öldü

İddiaya göre, Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'ta boş bir arazide bulunan barakada Salih C, kız arkadaşı Bahar B'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra arkadaşlarını arayıp yardım istedi.

Olay yerine giden Salih C'nin arkadaşları Bahar B'yi yerde hareketsiz görünce durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bahar B'nin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.