Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 8 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Evinde bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Son olarak başvuru yapan ve belli şartları sağlayan vatandaşlar bulunduğu iller sıralamasına göre bakım maaşını alırken evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Evde bakım maaşı sorgulamak için ister sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. İşte 8 Nisan 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması son günlerde epey hız kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım parası il il yatırılıyor. Güncel olarak evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen ödenek e devlet üzerinden sorgulanıyor. Haberimizde, 8 Nisan 2021 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
Nisan ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemeleri henüz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca başlamazken ödemelerin ayın ortasına doğru yapıldığı biliniyor. Kişiler ödemelerin yapılıp yapılmadığını ise e-devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sağlıyor.
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.