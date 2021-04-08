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Giriş Tarihi: 8.4.2021 18:16

Eyüpsultan camii ve meydanı gülsuyu ile yıkanacak

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Eyüpsultan camii ve meydanı gülsuyu ile yıkanacak

Ramazan ayına günler kala Eyüpsultan Camii ve meydanının  Ramazan ayına hazırlanması için gülsuyu ile yıkanacak.

İstanbul'da Ramazan ayına günler kala Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra İslam medeniyetinin dördüncü önemli merkezi, Ebu Eyyub El Ensari'nin diyarı Eyüpsultan camii ve meydanının gülsuyu ile yıkanarak Ramazan ayına hazırlanacağı kaydedildi.

Ramazan Ayı geldiğinde 11 ayın sultanının vazgeçilmez mekanı, bu mübarek günleri karşılamaya hazırlanırken Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Nisan Cumartesi günü Eyüpsultan Camii Meydanı ve cami içerisi gül suyu ile tertemiz yıkanacak. Pandemi nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında hem hijyeni sağlanacak hem de daha sağlıklı ibadet yapılması için ortam hazırlanacak.

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Eyüpsultan camii ve meydanı gülsuyu ile yıkanacak
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