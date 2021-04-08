Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'



'BİZE BU ZOR GÜNLERDE DESTEK OLDU'



Filyasyon merkezinde görevli diş hekimi Aysegül Katrancı, filyasyon binasının bahçesine sığındığında köpeğin yaralı, aç ve bitkin halde olduğunu söyleyerek, "Çok kötü durumda gelmişti. Çok bakımsız ve bitkin, zayıf bir halde geldi. Ufak tefek yaraları da vardı. Sahip çıktık, çok çabuk alıştı. Ve bahçeden hiçbir yere ayrılmadı. Herkes gelip geçerken Nazlı'yı seviyordu. Öncelikle ihtiyaçları sevgi ve bu sebeple de ayrılmadığını düşünüyorum. Yuvayı getirip camın nüne koyduk ve girdi içine. Adını 'Nazlı' koyduk. 'Filyasyoncu Nazlı' diye espri yapıyoruz ve konuşuyoruz. İsmimize duyarlı ve hepimizi tanıyor. Ekipler geliyor, koşuyor, sürekli burayı kolluyor. Kendine güveni arttıkça burayı da sahiplenmeye başladı. Herkes için bir neşe kaynağı oldu. Nazlı bize bu zor günlerde çok destek oldu. Köpek korkusu olan arkadaşlarımız vardı, onlar da bu korkuyu yendi. Filyasyon devam ettiği sürece inşallah bizimle olacak" dedi.