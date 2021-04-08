Gelin arabası ile otomobiller çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesine bağlı Ulumuhsine Mahallesinde meydana geldi. Derbent ilçesinden Konya istikametine seyir halinde olan Süleyman Elitemiz (66) idaresindeki 42 EG 716 plakalı otomobil, önce karşı yönden gelen Oğuz Uram (42) idaresindeki 42 FE 947 plakalı otomobile ardından da Hüseyin Köskü (42) idaresindeki 42 AGT 085 plakalı gelin aracına çarptı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte araçlarda bulunan Aleyna Ayyüce Cingöz (16), Zeliha Yaren Sak (14), Mustafa Yuvak (45) ve gelin Fatma Nur Yuvak (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.