Görme engelli kızı da vurdu

İstanbul Kartal'da önceki gün bir avukatlık bürosunda miras davası için bir araya geldiği akrabalarına kurşun yağdıran muhtar Ahmet Salih Belginer (62), adliyedeki sorgusunun ardından tutuklandı. 2'si kadın 4 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlının 15 gün önce boşandığı eşinin yanına giderken Cinayet Büro ekiplerinin verdiği koordinatlar sonucu yakalandığı ortaya çıktı. Zanlının öldürdüğü Ayşe Ece Aymutlu'nun (26) doğuştan görme engelli olduğu, annesi Kebire Esra Aymutlu (54) ile birlikte miras davasını konuşmak için avukatlık ofisinde buluştuğu ifade edildi. Katliam sebebi olan mirasın ise Yalova'da 2 bin dönümlük arazi olduğu belirlendi. İddiaya göre; Belginer polisteki ifadesinde "Akrabalarım dağlık alandaki 60 dönümlük bir araziyi verip haklarımdan vazgeçmemi istedi. Deniz kıyısındaki arsaları sordum, tansiyonum yükseldi" dedi. Zanlı, Haluk Onat (58) ve Ahmet Nuri Onat'ı (63) da öldürmüş, Arzu O.'yu (56) ise yaralamıştı. Haluk Onat ile Ahmet Nuri Onat, dün toprağa verildi.