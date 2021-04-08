Hastane polisi koronavirüse yenildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Mehmet Duman koronavirüs sonucu dün hayata gözlerini yumdu.

Duman'ın ölümü hem meslektaşlarını hem de sevenlerini yasa boğdu. İzmir Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından Duman için taziye mesajı yayınlandı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanemiz acil servisinde çalışkanlığı ve mesleğine olan sevgisiyle tanıdığımız polis memuru Mehmet Duman'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesine, tüm emniyet personelimize ve hastanemiz çalışanlarına baş sağlığı dileriz."