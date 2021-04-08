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Giriş Tarihi: 8.4.2021 21:11

Hastaneye gideceğini söylemişti! Genç kızdan acı haber geldi

DHA
Hastaneye gideceğini söylemişti! Genç kızdan acı haber geldi

'da yakınlarına hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrılan 24 yaşındaki 'in, deniz kıyısında cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Ovaeymir Mahallesi'nde yaşayan Aynur Şirin, iddiaya göre geçen salı günü yakınlarına hastaneye gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen Şirin'in gidebileceği yerlerde arayan yakınları kendisini bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

CESEDİ BULUNDU

Bu sabah, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahilinde bir kadın cesedi bulundu. Jandarma ekiplerin yaptığı araştırmada, ölen kişinin kayıp olarak aranan Aynur Şirin olduğu belirlendi. Vücudunda kesici ve delici bir yara izine rastlanmadığı belirtilen Şirin'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hastaneye gideceğini söylemişti! Genç kızdan acı haber geldi
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