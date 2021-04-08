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Giriş Tarihi: 8.4.2021 10:44

’da 10 adrese uyuşturucu operasyonu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da 10 adrese uyuşturucu operasyonu

’ın Antakya ve Altınözü İlçesinde zehir tacirlerine yönelik 10 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 5 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, 15 kök hint kenevir bitkisi, 5 gram toz esrar, 5 gram toz esrar, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı.

Antakya ve Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılarına yönelik Antakya'da 2 Altınözü ilçesinde 8 olmak üzere toplam 10 ayrı adrese operasyon düzenledi. Narkotik madde arama köpekleri Cesur, Tonaj ve öğle, bomba arama köpeği Leydi'nin de katıldığı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, 15 kök hint kenevir bitkisi, 5 gram toz esrar, 5 gram toz esrar, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Olayla ilgili, H.Y., A.K., S.Y., A.G., M.S., M.U., F.K., H.G., H.N ve H.Ö. olmak üzere toplam (8) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli S.Y, A.G. ve F.K. alınan ifadelerini müteakip serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli şahıs ise sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hatay’da 10 adrese uyuşturucu operasyonu
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