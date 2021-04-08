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Giriş Tarihi: 8.4.2021 09:21

İşyerlerinden telefon çalan hırsız kamera görüntüleri ile yakalandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İşyerlerinden telefon çalan hırsız kamera görüntüleri ile yakalandı

Şişli’de girdiği kuaför, telefoncu ve tasarım merkezlerinden kaşla göz arasında cep telefonu çalarak esnafın kabusu olan 37 yaşındaki Cezayirli Abdeasalam R. (27 isimli hırsız, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saatlerce izlenen görüntülerden kaldığı adreste kıskıvrak yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de Cezair uyruklu Abdeasalam R. (27 isimli hırsız, yaklaşık 3 ay içerisinde girdiği tasarım merkezi, kuaför ve telefoncudan 5 cep telefonu çaldı. Hırsızlıkların ardından kaçan şahıs, kayıplara karıştı.



POLİS KALDIĞI EVDE 7 SAAT BEKLEYEREK YAKALADI

Olayların yaşanmasının ardından esnafın şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. İş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, esnafın da ifadesine başvurarak şüphelinin eşkalini belirledi. Çalışmalara devam eden Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saatlerce izlediği görüntülerden şahsın Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde kaldığını belirledi.

4 AYRI SUÇTAN TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine adresini de tespit eden Şişli polisi, 7 saat boyunca beklediği şüpheliyi evine gireceği esnada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Cezayir uyruklu Abdeasalam R. (27), ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İşyerlerinden telefon çalan hırsız kamera görüntüleri ile yakalandı
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