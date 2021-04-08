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Giriş Tarihi: 8.4.2021 11:18 Son Güncelleme: 8.4.2021 11:19

Kahvehanede kumar pahalıya patladı

İHA
Kahvehanede kumar pahalıya patladı

’da, polis ekiplerinin operasyonunda kahvehanede kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 600 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır mahallesinde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin kumar oynatıldığı iddia edilen kahvehaneye yaptıkları operasyonda 6 kişi suçüstü yakalandı.

Yapılan operasyonda kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan paralara el konuldu. Operasyonda suçüstü yakalanan 6 kişiye kumar oynamaktan ve pandemi tedbirlerine riayet etmemekten toplam 12 bin 600 lira para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynatılan kahvehane sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
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Kahvehanede kumar pahalıya patladı
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