'Kavga var' diye polisi çağırıp, pasta ikram ettiler

Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde düğün salonu işletmecisi Rufayil Hakan Bostancı ile fırın işletmecisi Nezir Yıldız, Polis Haftası nedeniyle polislere sürpriz yaptı. Bostancı ve Yıldız, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine ekipler, bölgeye yönlendirildi. Kavgaya müdahale etmek için araçlarından inen polisler, esnafın alkışları ve yaş pastayla karşılandı. Gördüklerine şaşıran polisler, "Çok sağ olun da biz kavgaya geldik" dedi. Ekip otolarından inen polislerin yanına giden esnaf, pasta keserek ikramda bulundu. Polis ekipleri, sürpriz kutlama için esnafa teşekkür etti.







Esnaf Rufayil Hakan Bostancı, "Polislerimizin bizler için gece gündüz zaman sarf ettiğini gördük. Esnaf olarak oturup düşündük, onlara güzel bir mutluluk yaşatmak istedik. Önce kavga var diye yaptığımız ihbarın ardından polis ekiplerimiz sözde olay yerine gelince karşılama yaptık. Bizler de Yıldızkent esnafı olarak, düğün salonu ve fırın işletmecileri olarak polislerimizin bu güzel gününü kutluyoruz. Bir nebze de olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Pandemi sürecinde polis memurlarımız gerçekten çok hizmet ettiler bizler için, inşallah sağlıklı günler yakında olur. Biz her daim polisimizin, askerimizin yanındayız. Bayrak inmez, ezan dinmez, şehitler ölmez, her şey vatan için, Allah onların ayağına taş değdirmesin" dedi.







Nezir Yıldız ise, "Komşum Rufayil beyle düşündük Polis Haftası'nı kutlamak için bir plan yaptık. Nasıl kutlayalım derken 'kavga var' diye ihbarda bulunmaya karar verdik. Onlar kavgaya gelirler, karşılama yapıp, bir pasta keselim, polis haftasını kutlayalım dedik. Böyle bir işe başvurduk, inşallah yanlış yapmamışızdır. Gelen polislerimiz pastalarını kesip yediler. Allah onları başımızdan eksik etmesin, bizi onlarsız etmesin. Onlar var oldukça biz varız. Onlar bizi korudukça güçleniyoruz, gücümüzü onlardan alıyoruz. Yaptığımız bu sürprizle bir kez daha polisimizin olaylara ne kadar çabuk intikal ettiklerini de bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.







Sürpriz kutlama ve pasta ikramı sonrası polis ekipleri bölgeden ayrıldı.