Kayıp çocuğun cansız bedeni nehirde bulundu

Ağrı'nın Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Cumali ve Hatice Çelik çiftinin 8 çocuğundan en küçüğü olan Zeynel Abidin Çelik (8) dün saat 17.00 sıralarında evinin önünde oyun oynarken kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, polis, itfaiye, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, Murat Nehri'nin de geçtiği mahallede arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerle birlikte yeğeninin aranmasına katılan itfaiye personeli olan amcası Resul Çelik, Zeynel'in cansız bedenini saat 23.00 sıralarında 4 kilometre uzaklıktaki Küpkıran Köprüsü'ne yakın noktada buldu. Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılması için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.