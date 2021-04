Kepez’den polis adaylarına ücretsiz eğitim

Eğitim ve spor alanında çocuk ve gençlere sınırsız hizmet sunan Kepez Belediyesi, açtığı kurslarla da gençlere hedefledikleri mesleğin kapılarını aralıyor. Her eğitim ve öğretim yılında lise son sınıf ve mezunlar için Yüksek Öğretim Kurumu (YKS) kursları açan, tercih dönemlerinde de 'Üniversite Tercih Danışmanlığı' hizmeti veren Kepez Belediyesi, POMEM, için 'Sınav Parkuru Hazırlık Kursu', Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ), girmek isteyen adaylar için de 'Fiziki Mülakat Hazırlık Kursu' açtı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Turgut Özal Spor Salonu'nda büyük bir gayretle POMEM sınavlarına hazırlanan adayları ziyaret etti. Polis adaylarına kolaylıklar dileyen Başkan Tütüncü, "Moral ve motivasyonunuzu yüksek tutarsanız başaramayacağınız hiçbir şey yoktur" dedi. Polis adaylarına açılan kurslardan memnun olup olmadıklarını da sordu. Polis adaylarından "Çok memnunuz" cevabını alan Tütüncü, " Yarınımızın geleceği gençlerimizin yanında olmak bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi" dedi.Kepez Belediyesi'nin insan odaklı belediyecilik uygulamalarını sürdürmeye, çeşitlendirmeye devam ettiğini belirten Tütüncü, "Biz bütün hemşehrilerimizin hayatının her anında yanındayız ve hayatın her anında biz hemşerilerimizle birlikteyiz. Şimdi büyük bir heyecanla gençlerimiz polis akademisi sınavlarına hazırlanıyor. Onlar için de fiziksel mülakat çok önemli. Belli sürelerde, belli performans ortaya koyabilmeleri gerekiyor. Onları bu sınavın içerisine çok güçlü bir biçimde taşıma maksadıyla belediyemiz ve spor kulübümüz çok farklı bir çalışmaya imza attı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu kurslar, özel sektörün çok yüksek ücretlere verdiği kurslar. Ama biz Kepez'in gençlerine, bu güzel şehrin gençlerine, Antalya'nın gençlerine bu hizmeti ücretsiz sunuyoruz. Adaylarımız, haftada 5 saatten fazla bir çalışmayla, mülakatlara kadar geçecek süreyi sınırsız bir biçimde tam donanımlı tesislerimizde, uzman antrenörlerimiz eşliğinde spor yaparak geçiriyorlar "diye konuştu.Kurslara, 50'den fazla adayın müracaat ettiğini ve ücretsiz düzenlenen bu kursların, Kepez Belediyesi ve Kepez Spor Kulübü'nün işbirliğinde, Kepez'in spor tesislerinde verildiğini sözlerine ekleyen Tütüncü, " Böylesi önemli bir sosyal çalışma… Başkan yardımcım, spor kulübü başkanım, basın yayın halkla ilişkiler müdürüm ve spor kulübümüzdeki çok değerli arkadaşlarımız, çok büyük bir heyecanla azim ve gayretle sınav heyecanı yaşayan adayların yanında olmaya çalışıyorlar. Belediyeciliğin altın kuralı şu; Hayatın her anında vatandaşınızın yanında olacaksınız. İşte! Biz şimdi hem askeri okullara, hem de polislik sınavına girecek olan gençlerimizin o kalplerinden yayılan heyecanı paylaşıyoruz. Onların başarılı olması için bütün imkanlarımızı onlara seferber ettik. Hayırlı uğurlu olsun "dedi.