Kırıkkale’de millet bahçesi çalışmaları sürüyor

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın seçim vaatleri arasında bulunan Celal Bayar Parkı içerisindeki Millet Bahçesinin inşaatı sürüyor. TOKİ tarafından yapılan ihale sonrasında çalışmalara hız verilirken alandaki birçok tesis de kendini göstermeye başladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Millet Bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgiler alan Başkan Saygılı, Millet Bahçesinin şehir için çok önemli bir proje olduğunu belirtti.

Kızılırmak kenarındaki Kırıkkale Millet Bahçesi, içerisindeki gölet ve su gezinti alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, mini hayvanat bahçesi, çim aktivite sahaları, piknik alanları, spor alanı, millet kıraathanesi gibi olanaklarıyla birden fazla ihtiyaca cevap verecek.

Kızılırmak kenarında belediyeye ait 500 dönümlük bir arazi üzerine Türkiye'nin en büyük Millet Bahçelerinden birisinin Kırıkkale'ye yapıldığını ifade eden Saygılı, "Çok hızlı bir şekilde devam ediyor inşaatımız. Müteahhit firmaya teşekkür ediyorum gece-gündüz çalışıyorlar. Gerçekten çok amaçlı şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çok güzel bir Millet Bahçesi Kızılırmak kenarında yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve TOKİ'ye bu manada göstermiş oldukları işbirliği ve katkı için çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük emekleri var bu Millet Bahçesi'nin oluşumunda. Ben bütün emeği geçen Milletvekilimize, Valimize, herkese çok teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarında yapılan en önemli son dönemdeki vaatlerden bir tanesi de Millet Bahçesiydi. Bunun da realizme olması bizi memnun ediyor" dedi.

Başkan Saygılı, "İçerisinde sayısız yürüyüş alanları yeşil alanlar, piknik sahaları, bisiklet alanları, Millet Bahçesi'nin içerisinde hemen hemen hepsinde bulunan Millet Kıraathaneleri, spor merkezleri, pek çok aktivite merkezleri bu alanımızın içerisinde yer alıyor. Bizi farklı kılan Kızılırmak'ın kenarında oluşumuz. Burası halkımızın kullanımında olan bir parktı. Burada gördüğünüz gibi hiçbir ağacımıza dokunulmadan yeşil alana dokunulmadan 15 binin üzerinde ağaçta dikilecek. Yeşil bir alan halkımızın nezih bir şekilde kullanabileceği bir alan Kızılırmak kenarındaki Kırıkkale Millet Bahçesi, içerisindeki gölet ve su gezinti alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, mini hayvanat bahçesi, çim aktivite sahaları, piknik alanları, spor alanı, millet kıraathanesi gibi olanaklarıyla birden fazla ihtiyaca cevap verecek" şeklinde konuştu.