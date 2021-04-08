Kırşehir’e ilk turist kafilesi geldi

Termal Turizmle kalkınma hedefini ilk sıralara alan Kırşehir'e yılın ilk turist kafilesi geldi.

Almanlardan oluşan 20 kişilik ilk turist kafilesi termal sağlık hizmeti almak üzere Kırşehir'e geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle zor günler geçiren Kırşehir'deki esnaflar 7 gün boyunca turist ağırlamaktan ekonomik olarak olumlu etkilenecek.

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Sağlık turizmi alanında da yeterli altyapıya sahibiz. Kafile, ilimizde konaklayacakları sürenin ilk gününde rehber eşliğinde, ilimizdeki Çağırkan Kalehöyük Müzesi, Japon Bahçesi, Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Medresesi gibi tarihi mekânları gezdi. Gün sonunda da Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evinde müdürlüğümüze bağlı Ustalar Müzik Topluluğu kendilerine yöresel halk müziğimizden örnekler sundu. Diğer günlerde de yine ilimizde konaklayıp, günübirlik Kapadokya bölgesinde bulunan diğer illerimizi ziyaret edecekler. İlimizin tek kurtuluş yolunun termal turizm olduğunu düşünüyorum. Kendilerini Kırşehir'de ağırlamak, bizim için ayrı bir onur ve gurur. Müdürlük olarak İlimizin tanıtımı ve ülkemize yapacağı katkı için her türlü desteği vermeye hazırız. Önümüzdeki günler bölge turizmcileri için umut veren yeni gelişmelere gebe. İnşallah bundan sonrada bu amaçla gruplar gelecek." dedi.