Kırşehir’e kar uyarısı

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kırşehir ve çevresinde 9 Nisan 2021 Cuma günü sabah saatlerinde başlayıp 12 Nisan 2021 Pazartesi akşam saatlerine kadar kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Yer yer etkili olacak kar yağışına bağlı olarak hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak (10 ila 16 derece) mevsim normalleri altına ineceği, ayrıca rüzgârın yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde (60-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Kırşehir Valiliği beklenen soğuk hava dalgası ve rüzgârlarla birlikte görülecek tipi şeklindeki kar yağışlarının ulaşımda aksamalara, buzlanmalara ve zirai don gibi olaylara neden olacağı beklendiğinden vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.