Kocaeli’de pide fiyatı açıklandı

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşların her sene olduğu gibi en çok merak edilen konu Ramazan pidesinin fiyatı oldu. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası Kocaeli'nde pide fiyatı konunda alınan kararı açıkladı.

PİDEYE 50 KURUŞ ZAM

Sarı, gerçekleşen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Toplantıda aldığımız karara göre geçen yıl 370 gramı 3 lira 50 kuruştan satılan ramazan pidesi bu yıl 4 liradan satılacak. Susamlı veya yumurtalı pideler ise 5 lira olacak. Ramazan pidesinin hangi saatlerde ve nerelerde satılacağı henüz netlik kazanmadı. Bakanlıktan bu konuda genelge bekliyoruz. Gelecek genelge sonrası fiyat dışındaki detaylarda netlik kazanacak." ifadelerini kullandı.