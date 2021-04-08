Kocaeli’nde soğuk ve kar devam ediyor

Kocaeli'nde, bu yıl oldukça geç gelen kar yağışı, Nisan ayı gelmesine rağmen yüksek kesimlerde hala yer yer etkisini sürdürüyor. Bu yıl mevsim normallerinde beklenen yağışların yaşanmaması nedeniyle, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Kocaeli'lerin, Ocak ayı ortasında gelen ve sonrasında etkili olarak devam eden kar yağışı sayesinde yüzü güldü. Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'da, bu sayede tam olarak doldu. Son günlerde yeniden soğuk havalarının etkili olduğu Kocaeli'nde merkezde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışı olarak kendisini gösteriyor. Yağılar sayesinde Kocaeli'nin zirvesi olan Kartepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreyi bulurken, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı 'da yeniden beyaza büründü.