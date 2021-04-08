Körfez’de bıçaklı kavga! 2 yaralı

Kocaeli Körfez İlçesi Atalar Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı iki ayrı grup arasında sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Furkan Cingöz ile Diyar Bilici isimli 2 genç, tartıştıkları 4 kişi tarafından bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları alarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı