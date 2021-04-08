Kuryeye çarpıp kaçmışlardı! O sürücü yeniden gözaltına alındı

İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz haftasonu meydana gelen trafik kazasında Serdar Bedir (36) 'e çarpan araç olay yerinden kaçtı. Serdar Bedir hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçan araçta bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Savcılık talimatı ile araç sürücüsü O.E. yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Geçen hafta cumartesi günü İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, yaşanan olayda cadde üzerindeki bir iş yerine evrak getiren 35 yaşındaki Serdar Gökhan Bedir, evrakı bıraktıktan sonra motosikletinin yanına geldiği sırada hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Bedir olay yerinde can verirken, ticari araç sürücüsü kaçtı. Evli ve iki çocuk babası Bedir'e çarpan sürücü ve araçtaki 4 kişi yakalandı. Sürücü, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Trafik kazasının ardından çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakasını tespit ettikleri aracı takibe aldı. Takip sonucu araçtan inen A.K. isimli kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.K.'nin ifadesinde olay günü sahilde alkol aldıklarını, aracı arkadaşı O.E.,'nin kullandığını araçta E.D., M.E., ve İ.E., isimli şahısların bulunduğunu beyan etmesi üzerine adı geçen şüpheli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü serbest kalırken sürücü O.E.' adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Sürücü O.E. bugün savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.