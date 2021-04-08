Leylek yuvasını belediye temizledi

Kocaeli Kandıra İlçesi Ocaklar Mahallesi Hacıgazi mevkiinde direk üstünde bulunan leylek yuvasında biten otlar Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenerek leyleklerin kullanımına hazır hale getirildi. Duyarlı bir vatandaş tarafından yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Yatık durumda bulunan direk üstünde yıllardır bulunan leylek yuvasına gelen leyleklerin yuvada kalamadığı yönündeki ihbarı değerlendiren belediye ekipleri, belediyeye ait merdivenli araç ile yuvanın içinde çıkan ve yuvayı kaplayan otları temizledi. Leylekler tarafından yuva yapmak üzere taşınan naylon poşet ve risk oluşturan materyallerde yapılan çalışma ile yuvadan uzaklaştırıldı. Belediye ekipleri yatık durumda olan direği de düzeltti.