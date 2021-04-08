Manisa'da 4 gencin intiharında son dakika gelişmesi: Çarpıcı ifade!

Mustafa Zangal, "Yeğenim Serkan Zangal Isparta'da inşaat mühendisliği okuyordu. Sınıf birincisiydi. Başarılı ve akıllı bir çocuktu. Oğlum Ümit de hedefleri hayalleri olan bir çocuktu. İkisi de uyuşturucu kullanmazdı. Ne olduysa Kestelli'deki köy evinde oldu. Başkaları çocuklara 3-4 çeşit uyuşturucu maddeyi içirdi. Bunlar tespit edilsin ve yargılansın istiyorum" dedi.